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Утвержден бюджет ГНФАР на 2018 год

2017-12-28 18:20 | www.oxu.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о бюджете Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2018 год.

Как передает Oxu.Az, согласно указу, доходы ГНФАР составят 11 559 956,2 тыс. манатов, расходы - 9 730 221,8 тыс. манатов.

Порядковый №

                                   Показатели

в тысячах манатов

                                                          Доходы итого:

11 559 956,2

 

в том числе:

 

 1.

Чистые доходы, полученные от продажи углеводородов, приходящихся на долю Азербайджанской Республики (за вычетом расходов на транспортировку углеводородов, банковских расходов, расходов на таможенное оформление, независимый контроль (сервейер), маркетинг и страхование, а также за исключением доходов, приходящихся на инвестиции или долевое участие Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики в проектах, в которых она является инвестором, пайщиком или партнером)

9 723 786,1

 2.

Поакровые платежи, выплачиваемые инвесторами  за использование контрактной площади в связи с разработкой углеводородных ресурсов

3 612,0

 3.

Доходы, полученные от транспортировки нефти и газа по территории Азербайджанской Республики

16 340,0

 4.

Бонусы (премии), выплачиваемые инвесторами Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики или компетентному государственному органу в связи с подписанием или исполнением нефтегазовых соглашений

774 172,0

 5.

Доходы, полученные от управления средствами Государственного нефтяного фонда

1 042 046,1

                                                    Расходы итого:

9 730 221,8

 

в том числе:

 

 1.

Финансирование некоторых мер, связанных с социально-бытовыми проблемами и вопросами обустройства беженцев и вынужденных переселенцев

200 000,0

2.

Трансферт в государственный бюджет Азербайджанской Республики на 2018 год

9 216 000,0

 3.

Финансирование проекта реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы

90 000,0

4.

Финансирование проекта новой железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

176 128,0

5.

Финансирование Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах в 2007-2015 годах

16 218,0

 8.

Расходы, связанные с управлением Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики

31 875,8

Э.А.

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