В Азербайджане открывается новый телеканал

2017-12-28 18:22 | www.oxu.az | 6

Сегодня на заседании Национального совета телевидения и радио (НСТР) были объявлены результаты конкурса на открытие нового телеканала.

Как сообщает Oxu.Az конкурс проводился по решению НСТР от 14 ноября 2017 года в связи с открытием специализированного (новостного) общереспубликанского телевизионного вещательного канала (в городе Баку и на Апшеронском полуострове 31-й телеканал). На заседании были рассмотрены заявки ООО BAKU ART LAB, ООО Türkel TV, ООО MEDİA MASTER и обсуждены результаты конкурса.

Руководствуясь статьями 15, 19 закона Азербайджанской Республики №345-IIQ «О телевидении и радиовещании» от 25 июня 2002 года, пунктами 8.6, 9.6 утвержденного указом президента Азербайджанской Республики №795 от 5 октября 2002 года «Положения о Национальном телевидении и радиовещании», статьей 22.1 закона Азербайджанской Республики №176-VQ «О лицензиях и разрешениях» от 15 марта 2016 года, НСТР объявил ООО Türkel MMC, которое по сравнению с другими кандидатами обладает лучшими креативными качествами, более подходящей материально-технической базой и профессиональным кадровым потенциалом, победителем конкурса для открытия общереспубликанского телевизионного вещательного канала (в городе Баку и на Абшеронском полуострове 31-й телеканал), а также предоставил ООО Türkel MMC бессрочную лицензию для общереспубликанского телевизионного вещания на 31-м телеканале.

Э.А.

