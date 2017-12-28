В Нефтчале два человека пытались совершить суицид

2017-12-28 18:15 | www.apa.az | 4

В Нефтчале два человека пытались свести счеты с жизнью. Как сообщает миль-муганское бюро АПА, житель села Ашагы Сура Забитов Абдулгасан Кямран оглу, 1991 г.р. пытался повеситься. Родные Забитова предотвратили попытку суицида.

Мужчина был доставлен в больницу с диагнозом «удушье». Врачам удалось спасти ему жизнь.

Другой инцидент произошел в поселке Гасанабад. Житель Губы Оруджев Эльшан Гюльбала оглу, 1975 г.р. пытался совершить самосожжение, облив себя бензином. Находившиеся рядом люди доставили его в больницу. Получивший сильные ожоги Оруджев впоследствии был доставлен в Бакинский Ожоговый центр.

По обоим фактам в прокуратуре Нефтчалинского района ведется расследование.