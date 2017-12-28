С Expressbank Дубай Шоппинг Фестиваль выгоднее!

2017-12-28 18:30 | www.oxu.az | 7

На этот раз Expressbank, всегда радующий клиентов предоставляет дополнительные привилегии для владельцев карт Visa. Во время Дубай Шоппинг Фестиваля каждый владелец карты Visa, пройдя регистрацию через программу Visa Explore, при оплате картой сможет получить эксклюзивные предложения в магазинах бытовой техники, ювелирных изделий и прочих. Но и это ещё не всё! При оплате картами Visa от Expressbank в сети отелей Jumeirah полученная скидка размером 25% сделает ваше пребывание ещё более выгодным.

Акция действительна с 26 декабря 2017-года по 27 января 2018 года. Для получения более подробной информации и ознакомления с условиями акции клиенты могут воспользоваться сайтом www.vi.sa/dsf .

Для желающих приобрести карту Expressbank стоимость Visa Electron 6 AZN, а Visa Classik 8 AZN. При осуществлении взноса на счет в размере 400 AZN/USD/EUR/GBP бесплатно будет предоставлена банковская карта Visa Gold, а при взносе 800 AZN/USD/EUR/GBP вы получите карту Visa Platinum. Данные средства возможно обналичить без какой-либо комиссии, либо превратить свои расходы в доходы, осуществляябезналичные платежи внутри страны посредством POS-терминалов в рамках проекта ExpressClub.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим вебсайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank