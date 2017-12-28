В горах продолжаются поиски пропавших альпинистов – ОБНОВЛЕНО

2017-12-28 18:32 | www.oxu.az | 5

Продолжаются поиски вышедших 23 декабря из села Хыналыг Губинского района в направлении Туфандага и пропавших членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» – Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буниятзаде, говорится в сообщении МЧС Азербайджана, распространенном в четверг.

К их поиску привлечены вертолет «Ми-17» авиаотряда МЧС, поисково-спасательная группа Северного регионального центра, горноспасательный отряд Специальной спасательной службы МЧС и добровольная группа профессиональных альпинистов.

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Поиски пропавших альпинистов возобновились сегодня с 07:00.

Об этом Oxu.Az сказал альпинист Федерации воздушных и экстремальных видов спорта Азербайджана (FAİREX) Фарид Шахбазов.

По словам Ф.Шахбазова, к поиску членов клуба Gilavar - Air & Extreme Sports Club Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буньятзаде привлечена горноспасательная группа, спасатели, кинологи, вертолет «Ми-17» авиационного отряда министерства и профессиональные альпинисты FAİREX.

Ф.Шахбазов сообщил, что к поискам альпинистов, без вести пропавших в горах Губинского района, желают присоединиться добровольцы:

«Но если люди без специальной подготовки отправятся в горы, это может быть опасно для их жизни. Поэтому этих людей туда не пускают. Возможно, что альпинисты остались под снежной лавиной».

Отметим, что члены клуба Gilavar - Air & Extreme Sports Club Фарида Джабраилзаде, Бабур Гусейнов и Намин Буньятзаде 23 декабря отправились в поход из Хыналыга в направлении Туфандага и не вернулись.

Эльвин Ахмедов

