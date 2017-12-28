В Азербайджане появился новый телеканал

2017-12-28 18:59 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - На заседании Национальный совет Азербайджана по телерадиовещанию (НСТР) объявил ООО «Türkel TV» победителем конкурса по открытию общереспубликанского телевещательного канала, который проводился с 16 ноября по 16 декабря, сообщили в четверг в Совете.

Новому каналу предоставлена бессрочная лицензия для общереспубликанского телевещания.

По сравнению с другими кандидатами «Türkel TV» обладает лучшими креативными качествами, более подходящей материально-технической базой и профессиональным кадровым потенциалом.

Конкурс проводился по решению Совета от 14 ноября 2017 года в связи с открытием специализированного (новостного) общереспубликанского телевизионного вещательного канала (в городе Баку и на Абшеронском полуострове 31-й телеканал).