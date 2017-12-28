Azer Turk Bank успешно завершил очередной тренинг для молодежи

2017-12-28 19:01 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Государственный Azer Turk Bank совместно с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям успешно завершили тренинг по банковскому делу, проводимый для волонтеров ASAN в течение одного месяца, сообщает банк в четверг.

В связи с очередным успешным достижением ступени Master 2 программы волонтерства ASAN School в головном офисе Azer Turk Bank состоялась встреча с участием представителей обеих структур.

Представители Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, принявшие участие в мероприятии, выразили благодарность Azer Turk Bank за содействие в реализации программы волонтерства ASAN School и поддержку в проведении ступени Master 2 этой программы.

Представители Azer Turk Bank в свою очередь заявили, что банк продолжит сотрудничество в этом направлении, а также о его готовности и далее способствовать повышению знаний и навыков молодежи, с образованием в сфере экономики и финансов, тем самым содействуя карьерному росту и личностному развитию участников программ.