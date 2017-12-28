Мехрибан Алиева объявлена спортивным организатором года

2017-12-28 19:07 | www.apa.az | 5

Ассоциация спортивных журналистов Азербайджана (АСЖА) объявила спортивных лауреатов 2017 года.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт «Apasport.az», председатель оргкомитета IV Игр Исламской Солидарности Баку-2017, I вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева была объявлена спортивным организатором года.

Президент Европейского Союза Гимнастики Фарид Гаибов был избран спортивным деятелем года.

Серебряный призер РИО-2016, борец Мария Стадник, трехкратный чемпион IV Игр Исламской Солидарности, гимнастка Марина Дурунда, победительница Баку-2017, тхэквондист Патимат Абакарова, трехкратный чемпион мира, борец Гаджи Алиев, трехкратный чемпион мира, боксер Магомедрасул Меджидов и чемпион мира, тхэквондист Милад Беиги Харчегани были названы спортсменами года.

В номинации команда года победил футбольный клуб «Карабах», а также сборные по шахматам и дзюдо.

Главный тренер футбольного клуба «Карабах» Гурбан Гурбанов, тренер сборной Азербайджана по волейболу Фаиг Гараев и главный тренер молодежной сборной по дзюдо Эльчин Исмаилов были объявлены главными тренерами года.

Спортивным судьей года стал Хиджран Шарифов (борьба), а болельщиком – Эльшан Мамедов.