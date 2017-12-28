С Expressbank Dubai Shopping Festival выгоднее!

2017-12-28 19:05 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - На этот раз Expressbank, всегда радующий клиентов, предоставляет дополнительные привилегии для владельцев карт Visa, сообщает банк в четверг.

Во время Dubai Shopping Festival каждый владелец карты Visa, пройдя регистрацию через программу Visa Explore, при оплате картой сможет получить эксклюзивные предложения в магазинах бытовой техники, ювелирных изделий и прочих. Но и это ещё не всё! При оплате картами Visa от Expressbank в сети отелей Jumeirah полученная скидка размером 25 процентов сделает ваше пребывание ещё более выгодным.

Акция действительна с 26 декабря 2017 года по 27 января 2018 года. Для получения более подробной информации и ознакомления с условиями акции клиенты могут воспользоваться сайтом www.vi.sa/dsf .