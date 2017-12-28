Azer Turk Bank успешно завершил очередной тренинг для молодежи

2017-12-28 18:59 | www.oxu.az | 6

Государственный Azer Turk Bank совместно с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям успешно завершили тренинг по банковскому делу, проводимый для волонтеров ASAN в течение одного месяца.

В связи с очередным успешным достижением ступени “Master 2” программы волонтерства "ASAN School" в головном офисе Azer Turk Bank состоялась встреча с участием представителей обеих структур.

Представители Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, принявшие участие в мероприятии, выразили благодарность Azer Turk Bank за содействие в реализации программы волонтерства "ASAN School" и поддержку в проведении ступени Master 2 этой программы.

Представители Azer Turk Bank в свою очередь заявили, что Банк продолжит сотрудничество в этом направлении, а также о его готовности и далее способствовать повышению знаний и навыков молодежи, с образованием в сфере экономики и финансов, тем самым содействуя карьерному росту и личностному развитию участников программ.

По итогам мероприятия волонтерам были предоставлены сертификаты, и самые активные участники, по традиции, привлечены к прохождению практики в Azer Turk Bank.

75 процентов акций Azer Turk Bank, осуществляющего деятельность на протяжении уже 22 лет, принадлежит Азербайджанскому государству.