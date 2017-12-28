Москва: Асад не террорист, заявления Эрдогана безосновательны

2017-12-28 19:10 | www.oxu.az | 5

Высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что сирийский лидер Башар Асад является террористом, не имеют под собой никакой правовой базы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается того, что президент Турции назвал президента Сирии Башара Асада террористом, то представители правительства Сирии находятся в ООН и представляют сирийское правительство в СБ ООН, поэтому само это, даже без дополнительных оценок и аргументов, не имеет под собой никакой правовой базы», - отметила Захарова.

«О моральной составляющей говорить не буду. С правовой точки зрения подобные заявления безосновательны», - добавила официальный представитель МИД.

Напомним, ранее президент Турции, находясь в Тунисе, заявил «о невозможности сотрудничества с президентом Сирии Башаром Асадом», который, по его утверждению, «убил приблизительно миллион своих граждан».

A.M.

