В Губе задержан укравший деньги пенсионеров человек – ФОТО

2017-12-28 19:46 | www.oxu.az | 5

Органы внутренних дел провели очередное успешное оперативно-розыскное мероприятие в направлении разоблачения лиц, совершивших мошенничество против граждан.

Как сообщили Oxu.Az в МВД, 26 декабря житель села Юхары-Туляр Губинского района обратился с заявлением в районный отдел полиции и заявил, что 11 декабря он подошел к банкомату «Kapitalbank», что снять свою пенсию. Из-за пожилого возраста он попросил помощи у незнакомого человека, но тот, обманув его, сказал, что на карточке денег нет.

Вернувшись домой, он узнал, что возвращенная карта ему не принадлежит. 26 декабря после того, как он обновил свою карту, житель села заметил, что с его счета были сняты 1300 манатов. Тогда он понял, что его обокрали.

В результате проведенных по «горячим следам» оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РОП был задержан и доставлен в отдел полиции подозреваемый в совершении данного деяния житель села Себетлер Губинского района Исмет Шахбазов. В ходе допроса он признал свою вину и сказал, что снял с банковской карты денежные средства в сумме 1300 манатов и присвоил их.

В результате проведенных мероприятий была установлена его причастность и к другим преступлениям. Так, он мошенническим путем 30 ноября присвоил 170 манатов у жителя села Гечреш, в начале декабря – 500 манатов у жителя Губинского района.

По вышеуказанным фактам в следственном отделе Губинского РОП были возбуждены уголовные дела, продолжаются следственные действия. Если имеются другие пострадавшие от действий И.Шахбазова, то просим обратиться в Губинский РОП по телефонам (023) 3353511, (023) 3354302.

A.M.

