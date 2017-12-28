Анкара сняла ограничения на выдачу виз в США вслед за Вашингтоном

2017-12-28 19:46 | www.trend.az | 6

Турция вслед за США приняла решение снять ограничения на выдачу неиммиграционных виз на территории Соединенных Штатов. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении посольства Турции в Вашингтоне, передает ТАСС.

При этом в коммюнике отмечается, что Анкара "не предоставляла США каких-либо гарантий" по отношению к тем сотрудникам дипломатических ведомств в Турции, в отношении которых ведется расследование. Турция также "выражает обеспокоенность в отношении судебных процессов, которые заведены против турецких граждан в США".

Ранее в четверг посольство США в Турции объявило о возобновлении выдачи виз на территории республики.