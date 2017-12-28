Международный аэропорт в Казахстане выставлен на продажу

2017-12-28 19:53 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Международный аэропорт Костаная в Казахстане повторно выставляют на торги по стартовой цене в 862,1 миллиона тенге.

Первые торги должны были пройти 20 декабря, но не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие, сообщается на сайте gosreestr.kz.

Следующие торги назначены на 9 января. Второй тендер будет проводиться на прежних условиях. Если же и он не состоится, то условия приватизации объекта будут изменены.

Аэропорт Костаная входит в число объектов второй волны приватизации в Казахстане. Находится на балансе министерства по инвестициям и развитию, а на торги его выставляет комитет по приватизации госимущества министерства финансов по стартовой цене 862,1 миллиона тенге и гарантийным взносом участника 129,3 миллиона тенге.

Балансодержатель намерен передать аэропорт в доверительное управление на четыре года с правом выкупа. Основные условия: сохранение профиля объекта в течение 10 лет и реконструкция пассажирского терминала.