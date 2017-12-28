Британская мусорная компания начала принимать биткоины

2017-12-28 19:54 | www.trend.az | 6

Компания Business Waste LTD, расположенная в Йорке (Великобритания) и занимающаяся сбором и переработкой мусора, начала принимать оплату за услуги в трех криптовалютах: Bitcoin, Ethereum и Litecoin. Компания называет себя первым коммерческим предприятием в стране, принимающим цифровую валюту. Переработчики мусора будут принимать такой тип оплаты для коммерческих контрактов, передает ТАСС со ссылкой портал Bitcoin.com.

Представитель компании, Марк Хол (Mark Hall), заявил, что это не рекламный трюк и не попытка заработать на курсе криптовалют. "Для нас это еще один способ оплаты наших услуг. Это просто деньги. В быстро меняющемся мире, нужно уметь быть гибкими", - сказал Хол. В компании подчеркнули, что это логичное деловое решение, учитывая, что обычные люди тоже начали заниматься майнингом и трейдингом криптовалют.

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