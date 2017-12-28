Разыскиваемый преступник задержан перед зданием тюрьмы

2017-12-28 21:41 | www.oxu.az | 5

Сегодня около 17:00 сотрудники Пенитенциарной службы Минюста и Министерства внутренних дел провели совместную операцию.

Как передает Oxu.Az, в результате операции был задержан житель села Чешмебазар Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики, Ширин Дюньямалыев 1991 года рождения. Он был арестован перед зданием исправительного учреждения №15 Пенитенциарной службы и передан следствию.

Отметим, что 26-летний молодой человек обвиняется по статье 126.1 УК АР (Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью).

А.М.

