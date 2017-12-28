Юбилейный концерт Фаика Агаева – ФОТО

2017-12-28 22:10 | www.oxu.az | 6
В Центре культуры Службы госбезопасности (СГБ) прошел концерт, посвященный 30-летию сценической деятельности народного артиста Азербайджана Фаика Агаева.
Как сообщает Oxu.Az, на мероприятии присутствовали начальник Службы госбезопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев, деятели культуры и искусства.
Концерт начался с демонстрации видеоролика о жизни и деятельности певца. Здесь в исполнении членов кружка самодеятельности Службы госбезопасности прозвучали песни из репертуара Ф.Агаева.
Затем певец выразил признательность организаторам концерта и исполнил несколько песен.