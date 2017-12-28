В Баку состоялся концерт, посвященный 30-летию творческой деятельности Фаига Агаева (ФОТО)

2017-12-28 22:46 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) состоялся вечер, посвященный 30-летию творческой деятельности народного артиста Азербайджана, известного исполнителя Фаига Агаева, сообщает Trend Life

На мероприятии присутствовали глава Службы государственной безопасности, Национальный герой Азербайджана, генерал-лейтенант Мадат Гулиев, видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства.

Вначале вечера была представлена информация о жизни и творческой деятельности народного артиста. В концертной программе выступил творческий коллектив Культурного центра Службы государственной безопасности. В исполнении артистов прозвучали хиты из репертуара Фаига Агаева - это композиции, которые завоевали сердца миллионов слушателей. Публика с большой теплотой приняла композиции "Ola bilməz", "Dönmə geri", "Sən gəlməz oldun", "Ayrılma məndən", "Pəncərə" и многие другие. После каждого музыкального номера звучали бурные аплодисменты. В программе были представлены как сольные номера, так и дуэты. Великолепно звучал оркестр, в сопровождении которого выступили исполнители.

На вечере были продемонстрированы видеозаписи интервью с известными представителями культуры, искусства, спорта - среди них народный артист, известный вокалист Мансум Ибрагимов, народная артистка, актриса Фирангиз Муталлимова, заслуженная артистка, телеведущая Наргиз Джалилова, заслуженный деятель искусств, композитор Говхар Гасанзаде, заслуженная артистка, актриса Вафа Зейналова, олимпийский чемпион Эльнур Мамедли. Поздравив Фаига Агаева с 30-летием творческой деятельности, они поделились воспоминаниями и рассказали интересные истории. Говоря об артисте, деятели культуры и искусства отметили, что наряду с тем, что Фаиг Агаев талантливый исполнитель, он обладает прекрасными человеческими качествами – артист замечательный друг и коллега.

Далее на сцену был приглашен народный артист Фаиг Агаев, который на протяжении всего вечера находился в зрительном зале и с большим вниманием наблюдал за каждым сценическим номером программы.