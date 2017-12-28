Обладатель «Золотого мяча» стал президентом Либерии

2017-12-28 23:25 | www.oxu.az | 6

Знаменитый либерийский футболист Джордж Веа, который в 1995 году стал обладателем «Золотого мяча» как лучший футболист мира, избран президентом Либерии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters, после подсчета 98,1% голосов избирателей он набирает 61,5% голосов. Это означает, что в следующем месяце 51-летний Веа сменит Элен Джонсон-Серлиф на посту президента Либерии, что станет первым демократическим переходом власти в стране за последние 73 года.

Веа выступал в свое время в ведущих клубах Европы: «Монако», «Пари Сен-Жермен», «Марсель», «Челси», «Манчестер Сити» и «Милан». Он стал единственным обладателем «Золотого мяча», чья сборная никогда не играла в чемпионате мира.

A.M.

