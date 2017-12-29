В Турции арестовали организатора выставки, на которой убили Карлова

2017-12-29 00:19 | www.oxu.az | 7

Мустафа Тимур Озкан, организатор фотовыставки, на которой был убит посол РФ в Анкаре Андрей Карлов, арестован в Анкаре по обвинению в причастности к этому убийству.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает газета Yeni Safak.

По данным источника издания в правоохранительных органах, Озкан был доставлен на допрос в прокуратуру Анкары, которая выдвинула против него обвинения в причастности к подготовке преднамеренного убийства, после чего суд турецкой столицы принял решение о его аресте.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности.

Ранее по подозрению в причастности к убийству Карлова были задержаны четыре человека, среди которых были трое бывших полицейских и глава издательской группы Guru Medya Хайреддин Айдынбаш.

A.M.

