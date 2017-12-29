Переброска комплексов ПРО в Японию не станет нарушением ДРСМД – Госдеп

2017-12-29 00:35 | www.trend.az | 6

США не считают нарушением положений российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) планируемое размещение в Японии американских комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore и отвергают выводы Москвы о несоблюдении Вашингтоном данного двустороннего соглашения. Об этом заявила в четверг ТАСС сотрудник Госдепартамента США, комментируя высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой на данную тему.

"США полностью соблюдают ДРСМД. Утверждения России об обратном не соответствуют действительности и призваны отвлечь внимание от собственных чрезвычайно явных нарушений Россией [ДРСМД]", - полагает представитель американского внешнеполитического ведомства. Как она заверила, "США по-прежнему привержены выполнению своих обязательств в рамках ДРСМД". При этом американская администрация считает ДРСМД "несущей колонной международной безопасности и стабильности - не только между США и Россией, но и для ... союзников и партнеров во всем мире", подчеркнула представитель Госдепартамента.

Одновременно она отметила, что США сохраняют "непоколебимые обязательства обороне" своих союзников и "продолжат развивать всеобъемлющий набор средств альянса, чтобы противодействовать растущей угрозе со стороны баллистических ракет Северной Кореи". "Третьи стороны не удержат нас от выработки надлежащих оборонительных мер ввиду растущих вызовов в сфере безопасности. США привержены давнему альянсу с Японией. Мы регулярно консультируемся с японским правительством по поводу ролей, задач и потенциала сил обеих стран, чтобы гарантировать, что наш альянс всегда готов выполнить свою миссию защиты Японии и поддержания мира и стабильности в регионе", - добавила представитель Госдепартамента.