В Иране не будут арестовывать «неправильных» женщин

2017-12-29 00:58 | www.oxu.az | 6

В полиции Тегерана заявили, что больше не будут арестовывать женщин, которые одеты не по правилам дресс-кода, введенного с момента исламской революции 1978-1979 годов.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Associated Press.

«Тех, кто не соблюдает исламский дресс-код, более не будут направлять в центры задержания, а в отношении их не будут возбуждать уголовных дел», - цитирует агентство слова главы тегеранской полиции генерала Хоссейна Рахими.

В свою очередь, иранское новостное агентство Tasnim передает, что женщинам, не соблюдающим дресс-код, придется посещать лекции в полиции.

Tasnim отмечает, что в отношении женщин, систематически нарушающих правила ношения одежды, власти будут инициировать судебные разбирательства.

A.M.

