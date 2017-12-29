В центре Сиэтла, маршрутка выехала на тротуар и врезалась в здание магазина

2017-12-29 01:48 | www.trend.az | 7

Маршрутное такси врезалось в здание магазина Gap в центре американского Сиэтла, пострадали пять человек, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал KOMO News.



Очевидцы сообщают, что фургон выехал на тротуар и сбил несколько пешеходов, прежде чем врезаться в здание.

Замглавы городской полиции Марк Гарт-Грин заявил, что водитель такси плохо себя почувствовал и потерял сознание перед инцидентом.

Пять человек госпитализированы: четверо пострадавших были сбиты автомобилем, еще один ранен осколками разбитой витрины. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.