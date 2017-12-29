Бывший тренер "Милана" возглавил "Севилью"

2017-12-29 01:49 | www.oxu.az | 5

Бывший наставник итальянского «Милана» Винченцо Монтелла стал главным тренером испанской «Севильи».

Как передает Oxu.Az, стороны достигли принципиального соглашения о контракте, который будет действовать до июня 2019 года, сообщает пресс-служба «Севильи».

Монтелла будет официально представлен в качестве главного тренера 30 декабря, а затем проведёт первую тренировку с командой.

Монтелла был уволен из «Милана» в конце ноября из-за неудовлетворительных результатов.

A.M.

