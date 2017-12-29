Во Франции задержали мужчину и женщину, подозреваемых в подготовке терактов

2017-12-29 02:14 | www.trend.az | 6

Правоохранительные органы Франции задержали мужчину и женщину, которые подозреваются в намерении совершить теракты в дни новогодних праздников. Об этом сообщили вечером в четверг агентство France-Presse и газета Le Figaro по данным, полученным из кругов, близких к следствию, передает ТАСС.

По сведениям AFP, мужчине 21 год, а женщине - 19 лет. Figaro сообщает, что мужчина был задержан в одном из населенных пунктов в пригороде Парижа, а женщина - в пригороде Лиона (центральная часть страны).

"Активно присутствуя в социальных сетях и находясь в контакте с боевиками группировки ИГ действующими в ирако-сирийской зоне конфликта, эти люди, каждый со своей стороны, планировали совершить теракты", - сообщает газета. В частности, ими был проведен осмотр мест, пригодных для осуществления нападений на людей.

Радикалы, в частности, планировали атаковать представителей правоохранительных органов и французских военных в дни перед Рождеством, но были схвачены полицией за несколько дней до этого, на прошлой неделе.