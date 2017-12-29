Президент Португалии перенес экстренную хирургическую операцию

2017-12-29 02:36 | www.apa.az | 5

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза перенес экстренную хирургическую операцию из-за пупочной грыжи.

"Эта операция была запланирована на начало января, но медики решили провести ее раньше из-за возникших осложнений". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении на сайте главы государства.

В связи с перенесенной операцией президент отменил все рабочие мероприятия, запланированные на ближайшие дни, в том числе визит в регионы, пострадавшие в октябре от смертоносных лесных пожаров.