Не менее 14 человек погибли при пожаре в офисном здании в Мумбаи

2017-12-29 03:50 | www.apa.az | 6

По меньшей мере 14 человек погибли и около десяти получили ранения в результате пожара в одном из зданий в центре индийского Мумбаи. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NDTV.

Пожар в комплексе Kamala Mills, где расположены офисы и рестораны, начался в пабе London Taxi в ночь на пятницу и быстро распространился по всему зданию. Отмечается, что заведения Kamala Mills пользуются популярностью среди любителей ночных развлечений в мегаполисе.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.