Израиль и США подписали секретное соглашение по сдерживанию Ирана

2017-12-29 03:53 | www.trend.az | 6

Израиль и США в ходе секретной встречи в Белом доме разработали совместную стратегическую программу по сдерживанию Ирана, передает РИА Новости соссылкой на Десятый телеканал Израиля.



По данным телеканала, 12 ноября в США прибыла делегация израильских чиновников из оборонной сферы, которую возглавлял советник по национальной безопасности Меир Бен-Шаббат. В ходе визита израильтяне встретилась с американскими коллегами из министерства обороны и разведки под руководством советника по национальной безопасности президента США Герберта Макмастера.

По словам источника в американском правительстве, по итогам двухдневных переговоров США и Израиль подписали "Меморандум о взаимопонимании по иранскому вопросу". Документ предусматривает создание четырех рабочих групп, которые сосредоточатся на ряде ключевых вопросов, связанных с иранской ядерной и баллистической программами, а также с поставками оружия в регион.

По данным телеканала, первая рабочая группа займется "тайной и дипломатической работой по отмене иранской ядерной программы". Целью второй группы станет "ограничение присутствия Ирана в регионе, в частности, в Сирии и Ливане". В задачи третьей группы включили "сдерживание баллистической программы Ирана" и "ограничение попыток поставить иранские ракеты Хезболле". Наконец, четвертая группа будет работать с "усилением эскалации в регионе, к которой может быть причастен Иран".