Apple принесла извинения после скандала с замедлением работы старых iPhone

2017-12-29 04:02 | www.trend.az | 6

Компания Apple опубликовала комментарий с извинениями за "недопонимание", которое возникло после того, как стало известно о намеренном занижении производительности некоторых старых моделей iPhone, передает РИА Новости.



"Мы знаем, что некоторые из вас чувствуют, что Apple подвела вас. Мы приносим свои извинения. Было много недопониманий по этому вопросу, поэтому мы хотели бы прояснить ситуацию и рассказать об изменениях, над которыми мы работаем", — говорится в заявлении.

В комментарии сообщается, что вышедшее около года назад обновление iOS 10.2.1 снижает производительность моделей iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE, чтобы увеличить продолжительность работы батареи и избежать проблем с внезапными отключениями смартфонов.



"Хотя эти изменения могут остаться незамеченными, в некоторых случаях пользователи могут столкнуться с большим временем запуска приложений и другими проявлениями сниженной производительности", — отмечается в сообщении.