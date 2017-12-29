Во Франции задержали двух подозреваемых в подготовке терактов

2017-12-29 04:04 | www.apa.az | 6

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности (DGSI) Франции задержали двух подозреваемых подготовке террористических нападений. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Согласно источникам телеканала, речь идет о 21-летнем молодом человеке, задержанном в агломерации Лиона, и 19-летней девушке, которую задержали в столичном регионе. Оба подозреваемых были задержаны в течение последних десяти дней перед рождественскими праздниками.

Задержанные не были знакомы. При этом оба из них через социальные сети поддерживали связь с боевиками ИГ и планировали совершить теракты.

При обыске у подозреваемых не было обнаружено оружия или взрывчатых веществ. Сообщается, что юноша испытывал проблемы с душевным здоровьем и еще за месяц до задержания пребывал в одной из психиатрических лечебниц Лиона.