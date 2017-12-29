Численность населения Земли достигнет 1 января 7,444 млрд человек

2017-12-29 04:49 | www.trend.az | 6

Численность населения планеты достигнет 1 января 7 444 443 881 человек. С таким прогнозом выступили в четверг специалисты Бюро переписи США, передает ТАСС.



Они отмечают в распространенном заявлении, что "по сравнению с 1 января текущего года жителей Земли станет на 78,5 млн человек больше". Прирост составит 1,07%.

Ожидается, что "в январе следующего года каждую секунду на свет будут появляться 4,3 ребенка, умирать 1,8 человека".

Ранее Бюро прогнозировало, что в 2050 году в мире будет насчитываться 9 млрд человек.