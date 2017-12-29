Генсек ООН осудил теракт в Кабуле

2017-12-29 04:58 | www.trend.az | 6

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг осудил двойной теракт в Кабуле, в результате которого погибли более 40 человек. Об этом говорится в письменном заявлении канцелярии генсека, передает ТАСС.



Административный глава ООН выразил "глубочайшие соболезнования семьям жертв и пожелал скорейшей поправки раненым", а также "солидарность с народом и правительством Афганистана". "Он твердо верит, что мирный процесс - это единственный путь к обеспечению стабильности Афганистана", - подчеркнули во всемирной организации.

В четверг террорист-смертник совершил самоподрыв вблизи здания местного информационного агентства в западной части Кабула. По информации СМИ, нападению в том же районе подвергся культурный центр.