Шелководы Навоийской области Узбекистана планируют получать 3 урожая коконов в год

2017-12-29 06:25 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - Шелководы Навоийской области Узбекистана планируют наладить получение трех урожаев коконов в год.

Как сообщает минтруда Узбекистана, учитывая, что у шелководов Китая есть опыт получения даже до четырех урожаев коконов гусениц шелкопряда в год, навоийцы решили воспользоваться знаниями китайских коллег.

С этой целью совместно обществом с ограниченной ответственностью «Навоий ипак курти уруги» Карманинского района и китайской корпорацией «Shandong Guantong Silkworm eggs» реализуется крупный инвестиционный проект стоимостью 2 миллиона долларов, рассчитанный на 5 лет.

В настоящее время на принадлежащей узбекскому предприятию площади с финансовой помощью инвесторов ведется строительство двухэтажной лаборатории и дополнительных зданий.

Отремонтированы старые помещения по выращиванию и переработке грен. Если раньше на этих предприятиях в год заготавливалось до 20 тысяч коробок грен, то после модернизации данный показатель доведен до 52 тысяч. Количество постоянных работников выросло до 50 человек.