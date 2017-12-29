Боевики вывели из строя крупную ТЭЦ в Сирии

2017-12-29 06:31 | www.apa.az | 7

Боевики подвергли ракетному обстрелу теплоэлектростанцию "Зара" в провинции Хама. Как передает Vesti.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом ообщается в четверг в заявлении министерства энергетики Сирии.

"Вооруженные группировки атаковали ракетами электростанцию "Зара" в провинции Хама, в результате чего ТЭЦ выведена из строя, нанесен материальный ущерб",- цитирует заявление сирийское национальное агентство САНА.

Из-за повреждения ТЭЦ, согласно заявлению, время отключения электричества увеличится в городах на побережье, на севере и в центральной части страны.

Ремонтные бригады уже работают над устранением повреждений, чтобы запустить станцию в ближайшее время.