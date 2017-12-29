Акционерный капитал узбекского АКБ «Invest Finance Bank» вырос в 3 раза

2017-12-29 06:35 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - Акционерный капитал узбекского акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» по итогам III квартала 2017 года увеличился более чем в 3 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 300 млрд сумов.

При этом собственный капитал банка увеличился на 181,54 процент и составил 329,8 млрд сумов (по итогам III квартала 2016 года - 117,1 млрд сумов), резервный капитал увеличился на 70,23 процентов и составил 6,9 млрд сумов (4 млрд сумов).

Это позволило в процессе рейтинга оценить капитализацию банка по итогам анализируемого периода на приемлемом уровне. Оценка давалась национальным рейтинговым агентством «Ahbor-Reyting» по результатам мониторинга итогов III квартала 2017 года. АКБ «InFinBank» получил подтверждение кредитного рейтинга по национальной шкале на уровне «uzA» с прогнозом «Стабильный».

Агентство отметило динамичный рост финансовых показателей деятельности банка. В частности, чистые активы банка за отчетный период увеличились на 97,86 процентов и достигли 1,68 трлн сумов. В том числе, брутто кредитный портфель банка увеличился на 47,56 процентов и составил 613,1 млрд сумов или 36,42 процента чистых активов.

Инвестиционный портфель АКБ «InFinBank» на отчетную дату составил 26,2 млрд сумов (+22,77 процента) или 1,56 процент чистых активов банка. Таким образом, всего доходоприносящие активы АКБ «InFinBank» составили 975,1 млрд сумов (+77,72 процентов).

С учетом этого, их доля в структуре активов банка по итогам анализируемого периода составила 57,92 процентов (по итогам III квартала 2016 года - 64,49 процента).

Кроме того, основные средства АКБ «InFinBank» увеличились на 39,17 процентов и составили 123 млрд сумов или 7,31 процентов (10,39) всех активов.