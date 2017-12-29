В Узбекистане появится индустриальный парк тутоводства с инвестициями КНР

2017-12-29 06:43 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - Китайская компания Jiujiu Silk планирует создать узбекско-цзянсуйский индустриальный парк тутоводства, производство коконов и шелка.

Как сообщает минтруд Узбекистана, китайцы – не новички на узбекском рынке и имеют с 2013 года производство шелковой продукции в узбекской свободной экономической зоне (СЭЗ) «Джизак».

По словам президент Jiujiu Silk Чжу Лье, компания планирует вложить до 100 миллионов долларов США в выращивание плодовитых тутовых деревьев и коконов, производство шелковой продукции. Инвестиции, отметил он, планируется вкладывать в связи с улучшением инвестиционного климата в стране.

Добавим, что на сегодня основным игроком СЭЗ «Джизак», рассчитанной именно на китайские инвестиции, является многопрофильная компания Peng Sheng. В планах данного узбекско-китайского совместного предприятия реализация 7 проектов с общим объемом инвестиций 40 миллионов долларов США.

Проекты нацелены на организацию производства обуви и кожгалантерейных изделий, фитингов и смесителей, замков и другой продукции.