Подразделения МЧС Узбекистана переведены в режим «повышенная готовность» на новогодние праздники

2017-12-29 06:52 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - Вопросы обеспечения безопасности в Узбекистане во время новогодних праздников являются наиболее актуальными в деятельности министерства по чрезвычайным ситуациям страны в этот период.

В целях обеспечения готовности сил и средств МЧС Республики Узбекистан к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в предпраздничные и праздничные дни подразделения министерства переведены в режим - «повышенная готовность».

Как сообщили в МЧС, в том числе, организовано информирование населения о правилах безопасности при установке новогодних ёлок, электрических гирлянд, использования газовых и электрических приборов в быту, профилактике отравлений угарным газом и некачественными пищевыми продуктами.