Организованной трудовой миграции узбекистанцев поможет портал «Работа в России»

2017-12-29 06:55 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Агентством по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана на портале «Работа в России» открыта подсистема «Личный кабинет Агентства».

Официальный запуск подсистемы состоялся в Ташкенте с участием представителей Федеральной службы по труду и занятости России (РОСТРУД) и вовлеченных министерств и ведомств РФ.

21 декабря т.г. вступило в силу межправительственное Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Документ был подписан 5 апреля т.г. в ходе государственного визита президента Шавката Мирзиёева в Россию.

Как сообщает минтруд Узбекистана, страна в новых условиях кардинально поменяла свое отношение к проблемам трудовых мигрантов и признает вклад, вносимый трудовыми мигрантами в экономику Узбекистана и в развитие того государства, где они работают.

В свою очередь, Агентством по вопросам внешней трудовой миграции уделяется отдельное внимание международному сотрудничеству в сфере внешней трудовой миграции.