ТИКА увеличит число проектов для минюста Узбекистана

2017-12-29 06:58 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - Турецкое агентство по международному сотрудничеству и координации (ТИКА) и министерство юстиции Узбекистана планируют значительно расширить сотрудничество.

Об этом шла речь на состоявшейся в минюсте 27 декабря т.г. встрече с главой представительства ТИКА в Узбекистане Али Ихсан Чагларом.

Сторонами, в частности, достигнута договоренность об увеличении количества проектов и программ, реализуемых в области оказании государственных услуг, подготовки и повышения квалификации юридических кадров, обмена опытом в сфере ЗАГСа и адвокатуры.

На встрече заместитель министра юстиции Узбекистана Акбар Ташкулов отметил важное значение дальнейшего расширения деятельности ТИКА в Узбекистане и выведения ее на новый уровень. Стороны отметили важность скорейшей разработки и реализации соответствующего плана действий.

Было также подчеркнуто, что министерство юстиции Узбекистана открыто для диалога и сотрудничества во всех сферах, относящихся к компетенции ведомства.