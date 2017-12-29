Назван объем инвестиций в расширение Южнокавказского газопровода в Грузии

2017-12-29 08:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Грузии в рамках реализации проекта расширения Южнокавказского газопровода израсходовано более двух миллиардов долларов запланированных инвестиций, сообщили Trend в среду в Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии.

"На пике работ по проекту в нем было задействовано свыше шести тысяч граждан Грузии. В рамках проекта на территории Грузии было израсходовано более двух миллиардов запланированных инвестиций, в том числе 400 миллионов долларов - на контракты с местными поставщиками и подрядчиками", - сказал источник в министерстве.

По словам собеседника агентства, проект расширения Южнокавказского трубопровода хорошо продвигается в Грузии и будет завершен в 2018 году.

Отметим, что ранее министерство энергетики Грузии было объединено с министерством экономики и устойчивого развития страны. После объединения структура носит название министерства экономики и устойчивого развития.

Протяженность Южнокавказского газопровода превышает 700 километров. По нему транспортируется газ, добываемый на газоконденсатном месторождении "Шах Дениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Газ поставляется в Грузию и Турцию. Покупателем газа также выступает Азербайджан.