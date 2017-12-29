Опубликовано видео краш-теста гиперкара за два миллиона долларов

2017-12-29 08:08 | www.trend.az | 5

Шведская компания Koenigsegg представила видео краш-теста модели Regera. Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте производителя, передает РИА Новости.

На записи видно, как Regera стойко выдерживает самые разнообразные испытания. Гиперкар переносит удары сбоку, спереди и сзади, в том числе и отбойными молотками. Причем во всех случаях кабина не деформировалась, а подушки безопасности исправно срабатывали. Кроме того, автомобиль на полной скорости загоняют на бордюр - таким образом эксперты моделируют ситуацию, когда водитель не справляется с управлением и машину выносит за пределы дороги. Гиперкар справился и с этим тестом, даже не потеряв низко висящий бампер.