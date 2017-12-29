ЦБА: Давление на валютные запасы уменьшилось

2017-12-29 07:59 | www.apa.az | 6

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) распространил заявление об основных направлениях денежной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу.

Как передает APA-Economics, в заявлении отмечается, в результате продолжительных стабилизационных мер, принятых в соответствии с новыми глобальными экономическими реалиями, в стране созданы основы макроэкономической стабильности и устойчивости. В документе отмечается, что в стране выровнялся платежный баланс, давление на валютные запасы уменьшилось, внешняя стоимость национальной валюты стабилизировалась, а инфляционные ожидания относительно снизились.

«Эти положительные результаты удалось достичь благодаря глубокому макроэкономическому маневру и применению гибкой скоординированной макроэкономической политики. Центральный банк провел политику, направленную на макроэкономическую устойчивость в рамках режима новой фискальной политики, процентные ставки и источники денежных предложений отрегулированы в соответствии с целями макроэкономической стабильности и развития национальной экономики. Главным приоритетом среднесрочной макроэкономической политики является укрепление достижение макроэкономической стабильности в стране и достижение устойчивого экономического развития. Реализация этого приоритета возможна посредством применения тесно скоординированных макроэкономических рамок и режима денежной политики, эффективно управляющего ожиданиями», - говорится в заявлении.

Авторы заявления считают, что в целом формирующаяся новая макроэкономическая стабильность и платформа развития дает возможность эффективно защищать экономику от внешних и внутренних шоков и обеспечить возвращение национальной экономики к траектории высокого роста.