С завтрашнего дня начинаются пятидневные выходные

2017-12-29 09:11 | www.oxu.az | 6

С 30 декабря в Азербайджане начинаются 5-дневные выходные.

Как передает Oxu.Az, 31 декабря будет нерабочим в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира, а 1 и 2 – из-за праздника Нового года.

Так как 31 декабря попадает на воскресенье, согласно Трудовому кодексу, следующий рабочий день, то есть 3 января также считается нерабочим днем.

30 декабря приходится на субботу. Таким образом, в стране будет 5 нерабочих дней – 30, 31 декабря, 1,2 и 3 января.

4 января – первый рабочий день Нового года.

Э.Ш.

