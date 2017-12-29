В 2018 году в Азербайджане сохранится гибкий режим валютного курса - Центробанк

2017-12-29 09:11 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В 2018 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сохранит гибкий режим валютного курса с учетом способности эффективной абсорбации зарубежных шоков. Об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежной политики на 2018 год и среднесрочный период, опубликованного в пятницу в официальной печати.

"Центробанк может в малых и ограниченных объемах проводить интервенцию на валютном рынке с целью предотвращения краткосрочных изменений курса нацвалюты, не являющихся следствием фундаментальных макроэкономических факторов", - говорится в заявлении.

Центробанк отмечает, что стабильность на валютном рынке Азербайджана в 2018 году будет обеспечена за счет прогнозируемых трансфертов Государственного нефтяного фонда и платежного баланса.

"Долгосрочный тренд курса маната формируют именно эти фундаментаментальные макроэкономические факторы. Для долгосрочной стабильности валютного рынка важное значение имеет также оптимизация валютного контроля", - сказано в заявлении.