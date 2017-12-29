Режим прекращения огня был нарушен 134 разa

2017-12-29 09:54 | www.apa.az | 7

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 134 раза.



С позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Кохнегышлаг Агстафинского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.



Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Баш Гервенд, Джевахирли, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.