В России гражданин Азербайджана - заказчик убийства получил cрок

2017-12-29 09:20 | www.oxu.az | 7

Иркутский областной суд приговорил гражданина Азербайджана к 16 годам колонии за заказ убийства ростовщика в Слюдянке, исполнитель получил 18 лет колонии.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается 29 декабря на сайте прокуратуры Иркутской области.

Суд установил, что в январе 2017 года гражданин Азербайджана, не желая возвращать ростовщику долг в 130 тысяч рублей, предложил ранее судимому за убийство жителю Слюдянки за материальное вознаграждение убить кредитора.

Мужчины пригласили ростовщика в квартиру, где исполнитель нанёс ему несколько ударов по голове железной трубой. Пострадавший скончался на месте. Труп осуждённые вывезли в лес в автомобиле, где подожгли машину.

Оба осуждённых будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Н.О.

