Армяне обстреляли азербайджанские позиции

2017-12-29 09:27 | www.oxu.az | 6

Армянские вооруженные подразделения за сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в общей сложности 134 раза.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

ВС Армении с позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Кохнегышлаг Агстафинского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Э.Ш.

