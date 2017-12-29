Центробанк Азербайджана предложил создать механизмы реструктуризации банковского сектора (Версия 2)

2017-12-29 10:06 | www.trend.az | 6
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) заявил о необходимости создать специальные механизмы для реструктуризации банковского сектора.
Об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежной политики на 2018 год и среднесрочный период, опубликованном в пятницу в официальной печати.
ЦБА подчеркивает, что будут продолжены работы по решению проблемы неработающих кредитов, восстановлению и усилению финансовой устойчивости банков.
“Программа реструктуризации банковского сектора должна быть поддержана комплементарными [взаимодополняющими] мероприятиями по регулированию неработающих долгов. В этом направлении должны быть подготовлены специальные механизмы с учетом международного опыта, особенностей и ограничений страны. Такой комплексный подход позволит укрепить капитальную позицию банков, расширить здоровое кредитование, повысить кредитную активность и обеспечить экономический рост”, - говорится в заявлении ЦБА.