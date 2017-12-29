Центробанк Азербайджана намерен удержать инфляцию на низком уровне

2017-12-29 10:17 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана намерен удержать инфляцию в 2018 году на уровне 6-8 процентов, говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежной политики на 2018 год и среднесрочный период, опубликованном в пятницу в официальной печати.

Согласно заявлению, Центральный банк готов использовать для этого все имеющиеся у него механизмы и инструменты.

"Ряд зарубежных и внутренних факторов могут создать проблемы в достижении целей макроэкономической стабильности. К ним, в первую очередь, относятся существенно низкие, по сравнению с прогнозом, цены на нефть на мировых рынках и ухудшение показателей платежного баланса в результате снижения экономической активности основных торговых партнеров Азербайджана. Кроме того, продолжение роста мировых цен на продовольственные товары могут привести к дополнительному экспорту инфляции. Эти и другие риски находятся в центре внимания правительства Азербайджана и Центрального банка", - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, низкий уровень инфляции также станет одним из направлений макроэкономической политики Центробанка в среднесрочной перспективе.

"Низкая и прогнозируемая инфляция устраняет неопределенности, а также позволяет домашним хозяйствам и предприятиям принимать решения по сборам и инвестициям на более широком горизонте планирования. Центральный банк видит режим таргетирования инфляции в качестве оптимального режима денежной политики в средне- и долгосрочном периоде, и будет продолжать работу для реализации условий перехода на данный режим", - отмечено в заявлении.