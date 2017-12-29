В Катаре обсудили возможность открытия авиасообщения Доха-Бишкек

2017-12-29 10:31 | www.trend.az | 8

В столице Государства Катар г. Доха состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Катаре Нурана Ниязалиева с Председателем Агентства по гражданской авиации Государства Катар Абдуллой Нассер Турки Аль-Субаей, сообщает Kabar.

В ходе беседы обсуждены вопросы дальнейшего развития кыргызско-катарского сотрудничества по приоритетным направлениям. Особое внимание было уделено вопросу установления прямого авиационного сообщения между Дохой и Бишкеком, что способствовало бы развитию торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений, а также туристического обмена. В этой связи стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере пассажирских и грузовых авиаперевозок, отметив важность реализации подписанного в 2015 году Меморандума о взаимопонимании между органами по гражданской авиации Кыргызской Республики и Государства Катар.

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